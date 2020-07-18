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Олимпик отказался от переезда в Одессу, – СМИ

18 июля 16:50 - Читати українською
Олимпик отказался от переезда в Одессу, – СМИ
Игроки Олимпика / фото: ФК Олимпик

Донецкий Олимпик продолжит базироваться в Киеве вместо возможного переезда в Одессу.

Президент Олимпика Владислав Гельзин не смог договориться о покупке стадиона Черноморец, а потому его клуб останется в Киеве, сообщает Sport.ua.

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Отмечается, что помешали финансовые и юридические нюансы. Добавляется, что между Гельзиным и владельцем Черноморца Леонидом Климовым якобы возникли проблемы в переговорах.

К слову, Олимпик занял девятое место в текущем сезоне УПЛ, а домашние матчи команда проводит на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве.

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Теги
Олимпик Олимпик Черноморец Владислав Владислав Гельзин Леонид Климов
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