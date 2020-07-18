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Олімпік відмовився від переїзду в Одесу, – ЗМІ

16:48 - Читать на русском
Олімпік відмовився від переїзду в Одесу, – ЗМІ
Гравці Олімпіка / фото: ФК Олімпік

Донецький Олімпік продовжить базуватись у Києві замість можливого переїзду до Одеси.

Президент Олімпіка Владислав Гельзін не зміг домовитись щодо купівлі стадіону Чорноморець, а тому його клуб залишиться в Києві, повідомляє Sport.ua.

Стадіон Чорноморець продали американській компанії за 193,8 млн

Зазначається, що на заваді стали фінансові та юридичні нюанси. Додається, що між Гельзіним та власником Чорноморця Леонідом Клімовим начебто виникли проблеми в переговорах.

До слова, Олімпік посів дев'яте місце в поточному сезоні УПЛ, а домашні матчі команда проводить на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського.

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Теги
Чорноморець Владислав Владислав Гельзін Олімпік Олімпік Леонід Клімов
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