Олімпік відмовився від переїзду в Одесу, – ЗМІ

Донецький Олімпік продовжить базуватись у Києві замість можливого переїзду до Одеси.

Президент Олімпіка Владислав Гельзін не зміг домовитись щодо купівлі стадіону Чорноморець, а тому його клуб залишиться в Києві, повідомляє Sport.ua.

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Зазначається, що на заваді стали фінансові та юридичні нюанси. Додається, що між Гельзіним та власником Чорноморця Леонідом Клімовим начебто виникли проблеми в переговорах.

До слова, Олімпік посів дев'яте місце в поточному сезоні УПЛ, а домашні матчі команда проводить на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського.

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