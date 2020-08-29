24-летний аргентинец стал "олимпийцем", сообщает официальный сайт клуба.

Бенито и Каргбо официально стали игроками Олимпика

Альваренга подписал с донетчанами контракт на 2 года. За Олимпик он будет выступать под 18-м номером. Альваренга является воспитанником Велес Сарсфилд, но закрепиться в составе аргентинского гранда так и не сумел. Как следствие, хавбек играл в аренде за бразильскую Куритибу, а прошлый сезон провел на родине за Депортиво Морон.

К слову, в кампании 2019/20 Фабрицио Альваренга провел 21 матч в Примере Насьональ (2-й по силе дивизион), в которых забил 3 мяча.

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