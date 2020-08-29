Олімпік оформив перехід вихованця Велес Сарсфілд
Донецький Олімпік продовжує підсилюватися екзотичними для місцевих широт легіонерами. Склад команди поповнив півзахисник Фабріціо Альваренга.
24-річний аргентинець став "олімпійцем", повідомляє офіційний сайт клубу.
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Альваренга підписав із донеччанами контракт на 2 роки. За Олімпік він виступатиме під 18-м номером. Альваренга є вихованцем Велес Сарсфілд, але закріпитися у складі аргентинського гранда так і не зумів. Як наслідок, хавбек грав в оренді за бразильську Курітібу, а минулий сезон провів на батьківщині за Депортіво Морон.
До слова, в кампанії 2019/20 Фабріціо Альваренга провів 21 матч у Прімері Насьйональ (2-й за силою дивізіон), у яких забив 3 м'ячі.
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