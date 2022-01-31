Донецкий Олимпик решил прекратить сотрудничество с целым рядом футболистов.

Дончане на своем официальном сайте объявила об уходе Трубочкина, Ходаковского, Яловенко, Александра Шевченко, Кайлатана и Ковбасы. Клуб расторг с ними контракты по обоюдному согласию.

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Также из Олимпика ушел Стрижака, арендное соглашение которого завершилось – игрок уже вернулся в расположение Металлиста.

К слову, дончане занимают 11 место в Первой лиге, имея в активе 23 очка. Отрыв от зоны вылета составляет 1 пункт.

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