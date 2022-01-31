Олімпік оголосив про відхід одразу 7 гравців
13:52 - Читать на русском
Донецький Олімпік вирішив припинити співпрацю з цілою низкою футболістів.
Донеччани на своєму офіційному сайті оголосили про відхід Трубочкіна, Ходаковського, Яловенка, Олександра Шевченка, Кайлатана та Ковбаси. Клуб розірвав з ними контракти за обопільною згодою.
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Також з Олімпіка пішов Стрижака, орендна угода якого завершилась – гравець вже повернувся до розташування Металіста.
До слова, донеччани посідають 11 місце у Першій лізі, маючи в активі 23 очки. Відрив від зони вильоту становить 1 пункт.
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