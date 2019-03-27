Шевчук: Буду просить, чтобы руководство Олимпика оставило Валеева в команде

Главный тренер Олимпика Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение в спарринге против Шахтера (0:4) и оценил игру хавбека Ринара Валеева.

"Я очень рад, что сегодня состоялся этот матч. Мы сегодня играли не так как две предыдущие официальные игры в кубке и чемпионате, мы не были закрытой командой. Я ставил задачу высоко прессинговать соперника на протяжении всего матча.

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В первом и во втором тайме моментами нам удавалось это делать, но на конец игры у ребят уже не хватило сил. Так как у нас сложности с составом, сегодня на игру приехало 13 полевых игроков, потому что многие травмированные и некоторые ребята уехали в сборную, но в любом случае парни молодцы.

Сказалось на игре и то, что мы работаем на искусственном покрытие, а вышли играть на натуральный газон. Это хорошо, что Шахтер построил такое поле с великолепным газоном, которое находиться в великолепном состоянии. Что бы развивать футбольную структуру, нужно тоже строить такие поля.

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Валеев опытный игрок, он мне понравился в сегодняшним матч. Это грамотный, настырный парень, который хорошо идет в отбор и контролирует ситуацию. Я думаю, он нам нужен, и я буду разговаривать с президентом, что бы мы его оставили в команде", – цитирует Шевчука официальный сайт Олимпика.