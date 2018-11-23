Олімпік може залишитись без команд U-19 та U-21 – без них донецький клуб не має права виступати в УПЛ

Основну команду донецького Олімпіка можуть чекати непереливки через можливу дискваліфікацію команд U-19 та U-21. Про це розповів фахівць зі спортивного права Ілля Скоропашкін.

"Наскільки відомо, розглядом питання щодо команд U-21 і U-19 Олімпік зараз займається Апеляційний комітет ФФУ, куди клуб подав скаргу на рішення КДК ФФУ, який, в свою чергу, зняв дані команди зі змагань на старті сезону 2018/19 через підозри їх участі в договірних матчах.

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Не будемо вдаватися в подробиці щодо доведеності та обґрунтованості таких підозр, що знаходиться в компетенції комітету з етики та самого клубу. У кожного з них своя версія, і висновки з цього приводу будуть робити виключно органи футбольного правосуддя. Якщо АК ФФУ залишить в силі рішення КДК, думаю, негативні наслідки також настануть і для основної команди.

Наявність молодіжних команд і їх участь у відповідних змаганнях є обов'язковою умовою для отримання клубом атестата УПЛ (ст. 19 Регламенту атестації клубів УПЛ). Втрата цього критерію, як і будь-якого іншого з обов'язкових, може мати наслідок у вигляді відкликання атестату УПЛ (п. "Б" ч. 5 ст. 15).

Процедура відкликання атестату УПЛ застосовувалася ФФУ щодо Дніпра в 2013 році. Правда, комітет з атестації сам же і закрив цю процедуру через кілька днів після її відкриття", – цитує Скоропашкіна Sportarena.

Зазначимо, у статті 2 Положення про чемпіонат серед команд U-21 і статті 3 Положення про чемпіонат серед команд U-19 зазначено, що участь в ньому обов'язково для всіх клубів УПЛ.

Шістьох вихованців Олімпіка довічно дискваліфіковано через участь у договірних матчах, – FootballHub