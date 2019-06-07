Олимпик Комитет этики сфальсифицировал расследование о договорных матчах

Олимпик опубликовал открытое письмо о решении оставить в силе дисквалификацию молодежных команд донецкого клуба.

"Более 2 лет продолжается уничтожение Олимпика чиновниками бывшей Федерации футбола Украины.

Несмотря на очевидные подтасовки и фальсификации материалов со стороны комитета этики и честной игры под руководством так называемого футбольного "прокурора" Франческо Баранки, ​​апелляционный комитет ФФУ 06.06.2019 года по результатам рассмотрения заявления Олимпика вынес обвинительное решение, устранив клуб и шестерых молодых футболистов от дела их жизнь – профессионального футбола.

Олимпик проиграл апелляцию о дисквалификации молодежных команд из-за договорных матчей

Проведя собственное расследование с привлечением профсоюза футболистов Украины, установлены вопиющие факты фальсификации и подтасовки при "расследовании", проведенном комитетом этики и честной игры.

На запрос профсоюза футболистов Украины профсоюз футболистов Италии ответил, что согласно их информации, итальянские экс-футболисты, якобы включенные в экспертную группу ФФУ, не проводили анализ конкретных матчей с участием Олимпика.

Эксперимент, проведенный специалистом по работе букмекерских учреждений, показал, что колебания коэффициентов возможно создавать искусственно.

Экс-игроки Олимпика приняли участие во флешмобе в поддержку клуба, который не получил аттестат на участие в УПЛ-2019/20

Важнейшим фактором ничтожности выводов "Federbet" о прямой связи экстренного падения коэффициентов в отдельных матчах, с якобы договорным характером игр, является то, что любой человек может самостоятельно обрушить коэффициент бетинговой компании на любое событие. Для этого достаточно знать, как работает система ставок.

Кроме того, 23.05.2017 года "Пари Матч" на официальный запрос Олимпика сообщил, что ими не было обнаружено аномальных ставок, которые свидетельствуют о договорном характере рассмотренных матчей. Аналогичные данные получены от букмекерской конторы "Фаворит", – говорится в открытом письме Олимпика.