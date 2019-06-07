Олімпік: Комітет етики сфальсифікував розслідування щодо договірних матчів

Олімпік опублікував відкритий лист щодо рішення залишити у силі дискваліфікацію молодіжних команд донецького клубу.

"Більше 2 років триває знищення Олімпіка чиновниками колишньої Федерації футболу України.

Незважаючи на очевидні підтасовки і фальсифікації матеріалів з боку комітету етики та чесної гри під керівництвом, так званого футбольного "прокурора" Франческо Баранки, апеляційний комітет ФФУ 06.06.2019 року за результатами розгляду заяви Олімпіка виніс обвинувальне рішення, усунувши клуб і шістьох молодих футболістів від справи їхнього життя – професіонального футболу.

Олімпік програв апеляцію щодо дискваліфікації молодіжних команд через договірні матчі

Провівши власне розслідування із залученням профспілки футболістів України, встановлені кричущі факти фальсифікації і підтасовки при "розслідуванні", проведеному комітетом етики та чесної гри.

На запит профспілки футболістів України профспілка футболістів Італії відповіла, що згідно з їхньою інформацією, італійські екс-футболісти, нібито включені в експертну групу ФФУ, не проводили аналіз конкретних матчів за участю Олімпіка.

Експеримент, проведений фахівцем по роботі букмекерських установ, показав, що коливання коефіцієнтів можливо створювати штучно.

Екс-гравці Олімпіка взяли участь у флешмобі на підтримку клубу, який не отримав атестат на участь в УПЛ-2019/20

Найважливішим фактором нікчемності висновків "Federbet" про прямий зв'язок екстреного падіння коефіцієнтів в окремих матчах, з нібито договірним характером ігор, є те, що будь-яка людина може самостійно обвалити коефіцієнт бетінговой компанії на будь-яку подію. Для цього достатньо знати, як працює система ставок.

Крім того, 23.05.2017 року "Парі Матч" на офіційний запит Олімпіка повідомив, що ними не було виявлено аномальних ставок, які свідчать про договірний характер розглянутих матчів. Аналогічні дані отримані від букмекерської контори "Фаворит", – йдеться у відкритому листі Олімпіка.