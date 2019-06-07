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Экс-игроки Олимпика приняли участие во флешмобе в поддержку клуба, который не получил аттестат на участие в УПЛ-2019/20

11:57 20 Читати українською
Экс-игроки Олимпика приняли участие во флешмобе в поддержку клуба, который не получил аттестат на участие в УПЛ-2019/20
Андрей Богданов / ФК Олимпик

Бывшие футболисты донецкого Олимпика выразили свою поддержку клубу, который не получил аттестат на участие в УПЛ-2019/20.

Бывшие футболисты Олимпика Евгений Зубейко, Алексей Дитятьев, Андрей Богданов, Максим Драченко и Сергей Литовченко записали видеообращение, в котором выразили поддержку клуба. Этот флешмоб запустила Десна.

Олимпик проиграл апелляцию о дисквалификации молодежных команд из-за договорных матчей

Напомним, УАФ не выдала дончанам аттестат на участие в УПЛ в сезоне 2019/20, после чего была подана апелляция, но Апелляционный комитет УАФ ее не удовлетворил.

Молодежные команды Олимпика были дисквалифицированы за участие в договорных матчах.

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