Олимпик имеет три варианта переезда в Одессу

Президент Олимпика Владислав Гельзин озвучил возможные варианты развития событий при переезде его клуба в Одессу.

Гельзин рассматривает полноценный выкуп Черноморца и создание нового клуба на уровне УПЛ под брендом Черноморец; переезд Олимпика в Одессу с последующей сменой названия и прописки; просто переезд донецкого клуба на стадион Черноморец.

Гельзин подтвердил намерение объединить Олимпик с Черноморцем и развивать проект в Одессе

"Тонет футбол, каждый раз все хуже и хуже. Стадион стоит на продажу. Одна цифра, другая – никто не покупает. Начинаем общаться с местными бывшими футболистами. Все поддерживают, что если бы зашел туда желающий инвестировать в Одессу, в футбол, то все были бы двумя руками за. Вот так и появилась эта идея.

Одесская общественность поддержала. Они не хотят инвесторов, которые просто имели бы отель или бизнес-центр. Теперь ждем подписания контракта. Это должно произойти на днях. Допустим, купили стадион, зашли в Одессу. План такой: слияние с Черноморцем, если не возражает владелец команды.

Остаться на базе Олимпика в УПЛ, но под брендом, который устраивает одесских болельщиков. Это Черноморец, если договоримся. Если не договоримся – третье название. На первом этапе может Олимпик остаться. Возможно, это будет сразу Черноморец; может, и вовсе будет Одесса или Черное море. Лучше, конечно, чтобы остался бренд Черноморец", – приводит слова Гельзина официальный сайт телеканалов "Футбол".

Чемпионы Европы теряют очки, скандальный пенальти и футболист с одним глазом: Джулай – о ЧМ-1990