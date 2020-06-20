Олімпік має три варіанти переїзду до Одеси

Президент Олімпіка Владислав Гельзін озвучив можливі варіанти розвитку подій при переїзді його клубу в Одесу.

Гельзін розглядає повноцінний викуп Чорноморця і створення нового клубу на рівні УПЛ під брендом Чорноморець; переїзд Олімпіка до Одеси з подальшою зміною назви та прописки; просто переїзд донецького клубу на стадіон Чорноморець.

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"Тоне футбол, кожного разу все гірше і гірше. Стадіон стоїть на продаж. Одна цифра, інша – ніхто не купує. Починаємо спілкуватися з місцевими колишніми футболістами. Всі підтримують, що якби зайшов туди бажаючий інвестувати в Одесу, в футбол, то всі були б двома руками за. Ось так і з'явилася ця ідея.

Одеська громадськість підтримала. Вони не хочуть інвесторів, які просто мали б готель або бізнес-центр. Тепер чекаємо підписання контракту. Це повинно відбутися днями. Припустимо, купили стадіон, зайшли в Одесу. План такий: злиття з Чорноморцем, якщо не заперечує власник команди.

Залишитися на базі Олімпіка в УПЛ, але під брендом, який влаштовує одеських уболівальників. Це Чорноморець, якщо домовимося. Якщо не домовимося – буде третя назва. На першому етапі може Олімпік залишитися. Можливо, це буде відразу Чорноморець; може, і зовсім буде Одеса або Чорне море. Найкраще, звичайно, щоб залишився бренд Чорноморець", – наводить слова Гельзіна офіційний сайт телеканалів "Футбол".

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