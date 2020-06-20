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Чемпионы Европы теряют очки, скандальный пенальти и футболист с одним глазом: Джулай – о ЧМ-1990

13:53 - Читати українською
Чемпионы Европы теряют очки, скандальный пенальти и футболист с одним глазом: Джулай – о ЧМ-1990
Нидерланды - Египет / David Cannon
Дмитрий Джулай Дмитрий Джулай

Украинский комментатор начал серию воспоминаний о матчах чемпионата мира-1990, которые приняла Италия. Мощная доза ностальгии – гарантирована!

Сегодня в выпуске – еще два игровых дня Италии-90:

– Шотландия ... Как всегда;

– Упорство сборной Ирландии;

– Бельгия: красиво и уверенно;

– Египет не испугался чемпионов Европы.

Слушаем!

Шальные 14 голов в трех матчах, первый шаг к "Золотому мячу" и чемпионскому титулу: Джулай – о ЧМ-1990

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