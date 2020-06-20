Чемпионы Европы теряют очки, скандальный пенальти и футболист с одним глазом: Джулай – о ЧМ-1990

Испания — 01:11 389
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Севилья расписала ничью с Барселоной: неудача каталонцев как тенденция, кризис форвардов "блаугранас", Месси – не Мессия
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Лунін і Зозуля отримали сенсаційні оцінки в Іспанії – Андрій страждає перед дербі українців, фанати лютують, тінь ДинамоИспания — 19 июнь 828
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Карпаты – Олимпик: матч официально перенесен в Луцк из-за ситуации во ЛьвовеУкраина — 19 июнь 148
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Атлетико отказался продать Фелиша в АПЛ за 150 млн евроИспания — 19 июнь 236
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Шовковського засмутив ефектним голом, а Мессі пішки під стіл ходив: призовий кросворд від головного редактораОвертайм — 19 июнь 118