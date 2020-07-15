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Олимпик имеет серьезные потери перед матчем против Львова

18:24 - Читати українською
Олимпик имеет серьезные потери перед матчем против Львова
Игроки Олимпика / фото: ФК Олимпик

Донецкий Олимпик продолжает подготовку к матчу 31-го тура УПЛ против ПФК Львов.

Олимпик отправился на матч против Львова с 18 игроками в заявке, сообщает официальный сайт клуба.

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Отмечается, что "олимпийцам" не помогут полузащитники Евгений Пасич, Темур Чогадзе и Евгений Цымбалюк и форвард Денис Баланюк, которые продолжают восстановление после травм.

Напомним, "сине-золотые" получили разрешение провести поединок во Львове – ранее команда была вынуждена проводить свои матчи в Тернополе и Днепре. Добавим, что поединок запланирован на 19 июля, начало в 17:00.

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