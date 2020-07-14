toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
МАНЧЕСТЕР СИТИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ЗАРЯ

Львов снова сменил место проведения домашнего матча против Олимпика

13:13 - Читати українською
Львов снова сменил место проведения домашнего матча против Олимпика
Георгий Цецадзе / фото: Львов

Львов получил разрешение проводить домашние матчи в родном городе. 16 июля команда Георгия Цецадзе примет Олимпик в рамках 31-го тура УПЛ.

 

ФК Львов два последних матча сезона 2019/20 проведет в родном городе. Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций позволила провести футбольные матчи во Львове, сообщает официальный сайт львовян.

Динамо – Заря: УАФ назначила арбитров на ключевую битву за Лигу чемпионов

Стало быть, уже в четверг, 16 июля, "сине-золотые" сыграют с донецким Олимпиком во Львове на стадионе Украина. Там же состоится поединок против Мариуполя в воскресенье, 19 июля. Оба матча начнутся в 17:00 и пройдут без зрителей.

Напомним, из-за вспышки коронавируса и неудовлетворительной эпидемиологической ситуации в городе Львов, команда была вынуждена играть свои домашние матчи за пределами родного города – в Днепре и Тернополе.

Львів у великій біді: за півроку – одна (!) перемога на трьох

blog_ava
Роналду грозит наказание за бездумную выходку собственного сына – инцидент расследует полиция
08:28
10462
Теги
Львов Львов коронавирус Львов - Олимпик
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
50
мин
Металлист 1925
19:00
Авангард
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук