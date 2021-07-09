"Олимпик еще не снялся с УПЛ – мы ждем официальное заявление от клуба. По процедуре, заявление, которое размещено клубом на официальном сайте, не является достаточным основанием для соответствующих дальнейших действий. Поэтому мы ждем от них официальное письмо, только после этого будем запускать соответствующую процедуру. Это вопрос времени.

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Относительно аттестации Миная с шестью игроками на контракте – мы не занимаемся аттестацией клубов. Есть профильные комитеты, этот вопрос лучше адресовать туда.

Есть ли вопросы к ужгородской арене Авангард, где планирует играть Минай? Перед новым сезоном стадионы должны получить категории. Матчи УПЛ можно проводить на стадионах не ниже третьей категории. Сейчас профильным комитетом УАФ проводится соответствующая работа. Ближе к старту сезона мы составим перечень стадионов, на которых команды смогут проводить матчи УПЛ", – сказал Дикий в комментарии Tribuna.

Напомним, по информации СМИ, место Олимпика, который снялся с Премьер-лиги, должен занять закарпатский Минай, вылетевший по итогам прошлого сезона в Первую лигу.

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