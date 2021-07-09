"Олімпік ще не знявся з УПЛ – ми чекаємо офіційну заяву від клубу. За процедурою, заява, яка розміщена клубом на офіційному сайті, не є достатньою підставою для відповідних подальших дій. Тому ми чекаємо від них офіційного листа, лише після цього будемо запускати відповідну процедуру. Це питання часу.

"В Минаї залишилося 6 гравців на контракті": Кобін – про долю Мілевського та Севідова і завдання команди на сезон

Щодо атестації Миная з шістьма гравцями на контракті – ми не займаємося атестацією клубів. Є профільні комітети, це питання краще адресувати туди.

Чи є питання до ужгородської арени Авангард, де планує грати Минай? Перед новим сезоном стадіони повинні отримати категорії. Матчі УПЛ можна проводити на стадіонах не нижче третьої категорії. Зараз профільним комітетом УАФ проводиться відповідна робота. Ближче до старту сезону ми складемо перелік стадіонів, на яких команди зможуть проводити матчі УПЛ", – сказав Дикий у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, місце Олімпіка, який знявся з Прем'єр-ліги, має посісти закарпатський Минай, який за підсумками минулого сезону вилетів у Першу лігу.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21