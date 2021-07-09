"Официальной информации пока нет. У нас осталось 6 игроков на контракте, но сейчас идет просмотр футболистов. Не думаю, что с этим будут проблемы, мы формируем новую команду. Не хочется называть фамилии потенциальных новичков. Могу сказать, что это как игроки УПЛ, так и молодые футболисты.

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Есть ли вероятность, что Милевский вернется в Минай? Не думаю. Наверное, эта тема закрыта. У меня не было никакого конфликта с Милевским. Это не из-за этого, просто мы идем немного другим путем. Севидова и Кополовца в клубе также не будет.

Где будет играть команда – вопрос не ко мне. Про финансирование и санкции в отношении президента Миная – тоже не ко мне. Я этим не занимаюсь, я тренирую команду. А относительно задач перед командой – все зависит от селекции", – сказал Кобин в комментарии Tribuna.

Напомним, по итогам прошлого сезона УПЛ, Минай финишировал последним и покинул элитный дивизион. СМИ сообщают, что именно закарпатцы заменят Олимпик, который снялся с Премьер-лиги.

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