Олимпик – Черноморец – 2:1 – видео голов и обзор матча

Олимпик победил Черноморец в 29 туре УПЛ (2:1). Смотрите видео голов и обзор матча Олимпик – Черноморец.

Олимпик вышел вперед на 17-ой минуте первого тайма, а сразу после перерыва команды устроили перестрелку, в которой обменялись голами. В итоге – победа Олимпика со счетом 2:1.

Олимпик дома победил Черноморец, покинув зону переходных матчей

Таким образом, "олимпийцы" набрали 31 очко и покинули зону вылета, оставив Карпаты в двух зачетных баллах позади, на 10-й позиции. Черноморец же с 22 пунктами не смог догнать Арсенал-Киев, у которого ровно на три больше.