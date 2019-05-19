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Олимпик – Черноморец – 2:1 – видео голов и обзор матча

19 мая 00:28 62 Читати українською
Олимпик – Черноморец – 2:1 – видео голов и обзор матча
Олимпик – Черноморец – 2:1 – видео голов и обзор матча

Олимпик победил Черноморец в 29 туре УПЛ (2:1). Смотрите видео голов и обзор матча Олимпик – Черноморец.

31’ Вячеслав Танковский
 
Матар Дийе 26’
Геннадий Пасич 54’
26’ Матар Дийе
31’ Вячеслав Танковский
54’ Геннадий Пасич

Олимпик вышел вперед на 17-ой минуте первого тайма, а сразу после перерыва команды устроили перестрелку, в которой обменялись голами. В итоге – победа Олимпика со счетом 2:1.

Олимпик дома победил Черноморец, покинув зону переходных матчей

Таким образом, "олимпийцы" набрали 31 очко и покинули зону вылета, оставив Карпаты в двух зачетных баллах позади, на 10-й позиции. Черноморец же с 22 пунктами не смог догнать Арсенал-Киев, у которого ровно на три больше.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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