Олимпик дома победил Черноморец, покинув зону переходных матчей

Олимпик в матче 29-го тура УПЛ благодаря голам Максима Тейшейра и Романа Вантуха сумел переиграть Черноморец.

Черноморец в случае победы мог покинуть последнюю строчку в турнирной таблице, но и Олимпику нужно было выигрывать, чтобы не остаться в зоне вылета. Донеччане начали встречу гораздо активнее, завершая свои атаки ударами по воротам: так, на 6-й минуте Вантух замкнул подачу на дальнюю штангу (неточно), на 12-й Тейшейра пробил с рикошетом в руки голкиперу, на 14-й Вантух зарядил выше, а на 18-й случился гол Матара – тот обыгрался с Тейшерой в стеночку и положил мяч в угол.

Уже на 20-й гости могли отыграться, однако Коваль, переиграв Крынского при выходе один на один, не попал в створ ворот. Ксёнз ответил на 26-й ударом, который чиркнул о дальнюю штангу, на чем острые моменты первого тайма завершились. Команды занимались позиционной борьбой и поочередно захватывали инициативу, однако в целом картина выглядела скучно до самого свистка на перерыв.

Сразу после начала второго тайма Черноморец неожиданно сравнял счёт усилиями Павлова, который только вышел на замену. Василию удалось замкнуть подачу ударом головой, что стало возможным благодаря ошибке центрбеков – 1:1. Впрочем, в следующей же атаке Олимпика Матар выскочил на Кожухаря, но проиграл ему дуэль; на 50-й же минуте Вантух снова вывел хозяев вперёд, снова вырвавшись один на один и пробив между ног голкиперу – 2:1. Потом матч временно скатился до кучи стандартов (в частности угловых) без особого обострения. Можно вспомнить разве что дальний удар Павлова на 60-й, однако он оказался очень неточным.

На 70-й минуте Черноморец снова был близок к удивительному спасению, однако Вильхьяльмссон головой не попал в пустые ворота. На 83-й же мог оформить дубль Павлов, однако его удар из пределов штрафной после паса Хамелюка пришелся точно в Политыло. Олимпик с большим трудом держал оборону против заведённых одесситов – и, в конце концов, удержал её. Финальный свисток зафиксировал победу донеччан со счётом, установленным на 50-й минуте.

Таким образом, "олимпийцы" набрали 31 очко и покинули зону вылета, оставив Карпаты в двух зачётных баллах позади на 10-м месте. Черноморец же с 22 пунктами не смог догнать Арсенал-Киев, у которого ровно на три больше.