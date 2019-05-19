Олімпік – Чорноморець – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Олімпік переміг Чорноморець у 29 турі УПЛ (2:1). Дивіться відео голів та огляд матчу Олімпік – Чорноморець.

Олімпік вийшов вперед на 17-ій хвилині першого тайму, а одразу після перерви команди влаштували перестрілку, у якій обмінялись голами. У підсумку – перемога Олімпіка з рахунком 2:1.

Олімпік вдома переміг Чорноморець, покинувши зону перехідних матчів

Таким чином, "олімпійці" набрали 31 очко та покинули зону вильота, залишивши Карпати у двох залікових балах позаду, на 10-й позиції. Чорноморець же з 22 пунктами не зміг наздогнати Арсенал-Київ, у якого рівно на три більше.