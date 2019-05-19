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Олімпік – Чорноморець – 2:1 – відео голів та огляд матчу

19 травня 00:26 178 Читать на русском
Олімпік – Чорноморець – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Олімпік – Чорноморець – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Олімпік переміг Чорноморець у 29 турі УПЛ (2:1). Дивіться відео голів та огляд матчу Олімпік – Чорноморець.

17’ Матар Дійє
50’ Роман Вантух
 
Василь Павлов 47’
Денис Норенков 90+3’
17’ Матар Дійє
47’ Василь Павлов
50’ Роман Вантух
90+3’ Денис Норенков

Олімпік вийшов вперед на 17-ій хвилині першого тайму, а одразу після перерви команди влаштували перестрілку, у якій обмінялись голами. У підсумку – перемога Олімпіка з рахунком 2:1.

Олімпік вдома переміг Чорноморець, покинувши зону перехідних матчів

Таким чином, "олімпійці" набрали 31 очко та покинули зону вильота, залишивши Карпати у двох залікових балах позаду, на 10-й позиції. Чорноморець же з 22 пунктами не зміг наздогнати Арсенал-Київ, у якого рівно на три більше.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Відеоновини Чорноморець Чорноморець Олімпік Олімпік Олімпік - Чорноморець
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