Андрей Шевченко был капитаном сборной мира в благотворительном матче за титул Soccer Aid 2022.

Вчера в Лондоне прошел традиционный благотворительный футбольный матч под эгидой Unicef ​​UK. Сборная Англии в серии пенальти уступила сборной мира, которая в шестой раз завоевала трофей.

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Капитаном гостей привычно должен быть Усейн Болт. Однако перед стартом матча рекордсмен мира и олимпийский чемпион символически передал повязку Андрею Шевченко. Так спортсмены еще раз привлекли внимание общественности к войне в Украине.

Что касается самого матча, то Шевченко в первом тайме имел две неплохие возможности отличиться. Сначала он не смог поразить ворота после подачи с углового, а затем поставил под угрозу мужское здоровье голкипера англичан. Есть подозрение, что Дэвид Джеймс предпочел бы пропустить тот мяч...

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