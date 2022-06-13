Soccer Aid 2022

Сборная мира – Англия – 2:2 (по пенальти – 4:1)

Голы: Бек, 22(п), Четинай, 60 – Райт, 44(п), Греннан, 47

В этом году за трофей соперничали две самые титулованные команды Soccer Aid – Англия и звезды мира становились триумфаторами по пять раз. Правда, последняя победа британцев датирована еще 2018 годом. С помощью Дэвида Джеймса, Гарри Невилла, Джо Коула, Джейми Каррагера, Марка Нобла и Тедди Шерингема они надеялись переписать историю.

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Противостояла англичанам не менее звездная команда во главе Усейном Болтом. За сборную мира также сыграли звездные футболисты – Петр Чех, Кафу, Партрис Эвра, Роберто Карлос, Робби Кин, Димитар Бербатов и Андрей Шевченко. Украинец в первом тайме имел две неплохие возможности отличиться. Сначала он не смог поразить ворота после подачи с углового, а затем поставил под угрозу мужское здоровье голкипера англичан. Есть подозрение, что Дэвид Джеймс предпочел бы пропустить тот мяч...

До перерыва команды обменялись точными ударами с пенальти. Евра заработал для Ноа Бека, а к концу тайма уже тиктокер привез аналогичное наказание на собственные ворота. За Англию забил Марк Райт – телеведущий, играющий в футбол в низших дивизионах. Во втором тайме еще два мяча. В обоих случаях провально действовали защитники. Победителя определила серия пенальти, в которой англичане не смогли реализовать первые два удара, а звезды мира исполнили все безупречно и в шестой раз завоевали трофей.

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