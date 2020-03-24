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Олимпийские игры-2020 официально перенесены

15:33 82 Читати українською
Олимпийские игры-2020 официально перенесены
Синдзо Абэ / фото из соцсетей

Международный олимпийский комитет решил не проводить Олимпиаду летом 2020 года.

Во вторник, 24 марта, глава МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились, что ОИ 2020 года нужно перенести на более поздний срок.

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Отмечается, что Япония останется хозяйкой Олимпиады, а сами игры должны состояться не позднее лета 2021-го, причем турнир точно сохранит название ОИ-2020, сообщает пресс-служба МОК.

Добавим, что футбольный турнир в рамках ОИ-2020 должен был состояться с 22 июля по 8 августа. Квалификацию уже преодолели такие ведущие сборные, как Испания, Франция, Германия, Бразилия, Аргентина и другие.

Отмечается, что это решение принято из-за распространения коронавируса. В нынешних условиях невозможно обеспечить качественную подготовку спортсменов и гарантировать отсутствие угрозы их здоровью. Ранее подобное решение было принято по Евро-2020.

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