Айнтрахт дома расписал ничью с Боруссией М – соперник Шахтера пропустил на последних минутах

В рамках 22-го тура чемпионата Германии франкфуртский Айнтрахт не смог удержать победу над Боруссией Менхенгладбах.

Чемпионат Германии 2018/2019, 22-й тур

Айнтрахт – Боруссия М – 1:1

Голы: Да Коста, 45+1 – Закария, 82

Матч во Франкфурте между Айнтрахтом и гладбахской Боруссией отличался высокой динамикой. В первой половине дебютного тайма гости выглядели несколько острее: в частности, на 25-й минуте Закария вышел один на один с Траппом, но не смог его переиграть. Несколько неплохих ударов в исполнении обеих команд (особенно активен был Ребич) в следующие 20 минут заставили голкиперов пропотеть, но существенного преимущества соперники друг над другом не имели. Тем более неожиданным оказался гол Айнтрахта: де Гузман перед свистком на перерыв выстрелил с дистанции после отскока и попал в Да Косту, который с линии вратарской расстрелял левую девятку – 1:0.

Во втором тайме команды чередовали периоды владения инициативой, но реальных моментов было создано мало. Фактически, до последних минут ничего опаснее заблокированного удара Крамера, неточного выстрела Ребича и слабого тычка в руки Траппа от Дрмича болельщики не увидели. Айнтрахт старался играть от контратак, реализуя скорость Ребича и умение Алле обокрасть невнимательных игроков, но не был идеальным в обороне – так, однажды Азар прошёл трех защитников соперника. В конце концов, Боруссия наказала соперника за пассивность: Закария на 82-й минуте воспользовался позиционной ошибкой Хасебе и Н'дика, из свободной зоны перед штрафной пробил точно в левый угол – 1:1. Данный гол оказался последним.

Таким образом, Гладбах набрал 43 очка и продлил пребывание на третьей позиции, хотя РБ Лейпциг идёт всего в двух пунктах позади. Айнтрахт с 34 зачётными баллами находится на шестой строчке в турнирной таблице.