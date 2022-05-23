"Мы легенды. Когда вы выигрываете четыре из пяти последних розыгрышей АПЛ, это потому, что наши ребята такие особенные. Нас будут помнить. Четыре победы в Премьер-лиге за пять лет – это, пожалуй, лучшее достижение в нашей карьере.

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Последняя игра всегда особенная, много эмоций. Момент, когда мы забили первый гол, изменил все. Я сказал им, что это нормально, но с этим нужно справиться. Олекс многое дал нам во втором тайме. Мы забили гол и получили импульс, а наши болельщики сделали все остальное.

Это была лучшая атмосфера, в которой я жил с тех пор, как приехал сюда. Завтра мы можем вместе отпраздновать на улицах Манчестера с сигарами и пивом", – цитирует Гвардиолу сайт Ман Сити.

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