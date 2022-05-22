Гвардиола также пустил слезу после защиты чемпионства – кадры редких эмоций Пепа
Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола продемонстрировал нетипичную для себя чувствительность после победы над Астон Виллой (3:2).
Команда испанца проигрывала 0:2, но всего за 5 минут добыла необходимый для чемпионства результат.
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После финального свистка началось настоящее безумие. Фанаты Ман Сити выскочили на поле, а Гвардиола крепко обнял своего помощника Хуанму Лильо. По лицу Пепа текли обильные слезы.
Это был единственный трофей испанца в этом сезоне, поэтому его эмоции можно понять. Сити всего на очко опередил Ливерпуль в тяжелейшей борьбе и защитил титул чемпиона Англии.
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