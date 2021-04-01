Экс-игрок Днепра, Металлиста и ряда других команд Денис Олейник вспомнил, как после выступлений за Дармштадт оказался в Десне.

"После сезона вернулся в Киев. Некоторые клубы на меня выходили, но я не понимал их предложений. Рассчитывал, может, Турция появится, какой-то европейский чемпионат, что-то получше.

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Я действительно был не готов, когда приехал в Десну. Я не запустил себя, тренировался индивидуально, но не с командой. Первый матч на свежести сыграл, а потом как в яму попал – два матча не мог ноги из земли вытащить.

Думаю, в Десне на большее рассчитывали от меня. В Первой лиге тяжелее играть, чем в Бундеслиге. В сборной, Металлисте, Днепре – минимум 90 действий в матче. А здесь я по 40-50 действий набирал, потому что был без мяча. А когда был с ним, не мог себя проявить", – признался Олейник в интервью Do Best!.

Заметим, сейчас Денис выступает за Сейнайоки в Финляндии. В текущем сезоне он провел всего 4 матча, в которых отметился 2 голами.

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