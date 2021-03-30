"Если честно, особо я и не хотел переходить, вопрос финансов не стоял, потому что Металлист давал новый контракт с примерно такими же условиями, как в Днепре. Для Металлиста это была очень хорошая сделка, но они хотели меня сохранить.

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Почему я не остался? В контракте хотел прописать клаусулу, что европейский клуб может выкупить мой контракт по 5 млн евро. Эта опция не распространялась бы на чемпионаты России и Украины. Харьков был против этой клаусулы, поэтому мы не договорились. Конечно же, сейчас я бы остался. Металлист – это моя команда, мне не нужно было оттуда уходить. Я совершил ошибку, которая повлияла на мой рост, развитие, дальнейшие перспективы.

У меня было тогда несколько предложений из Европы. Фейеноорд интересовался, Олимпиакос, когда там был Эрнесто Вальверде, давал за меня три миллиона евро", – сказал Олейник в эфире YouTube-канала Do Best!.

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