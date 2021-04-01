Екс-гравець Дніпра, Металіста та низки інших команд Денис Олійник пригадав, як після виступів за Дармштадт опинився у Десні.

"Після сезону повернувся до Києва. Деякі клуби на мене виходили, але я не розумів їхніх пропозицій. Розраховував, може, Туреччина з'явиться, якийсь європейський чемпіонат, щось трохи краще.

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Я дійсно був не готовий, коли прийшов у Десну. Я не запустив себе, тренувався індивідуально, але не з командою. Перший матч на свіжості зіграв, а потім як в яму потрапив – два матчі не міг ноги із землі витягнути.

Думаю, в Десні від мене на більше розраховували. У Першій лізі важче грати, ніж у Бундеслізі. У збірній, Металісті, Дніпрі – мінімум 90 дій у матчі. А тут я по 40-50 дій набирав, тому що був без м'яча. А коли був з ним, не міг себе проявити", – зізнався Олійник в інтерв'ю Do Best!.

Зауважимо, зараз Денис виступає за Сейнайокі у Фінляндії. У поточному сезоні він провів лише 4 поєдинки, в яких відзначився 2 голами.

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