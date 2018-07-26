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Олейник стал игроком финского Сейнайоки

17:47 38 Читати українською
Олейник стал игроком финского Сейнайоки
Денис Олейник (слева) / ФК Сейнайоки

Бывший нападающий киевского Динамо, харьковского Металлиста и Днепра Денис Олейник перешел в финский клуб Сейнайоки.

Сейнайоки на своем официальном сайте сообщил о подписании нападающего Дениса Олейника. Контракт рассчитан на год с возможностью его продления.

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Футболист является воспитанником киевского Динамо, также выступал в составе Металлиста, Днепра, Витесса, Дармштадта, Десны и Гелиоса.

Сейнайоки после 20 туров занимает 9 место в турнирной таблице чемпионата Финляндии и имеет 19 очков.

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Мир Денис Олейник Денис Олейник Трансферы Сейнайоки
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