Олейник стал игроком финского Сейнайоки

Бывший нападающий киевского Динамо, харьковского Металлиста и Днепра Денис Олейник перешел в финский клуб Сейнайоки.

Сейнайоки на своем официальном сайте сообщил о подписании нападающего Дениса Олейника. Контракт рассчитан на год с возможностью его продления.

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Футболист является воспитанником киевского Динамо, также выступал в составе Металлиста, Днепра, Витесса, Дармштадта, Десны и Гелиоса.

Сейнайоки после 20 туров занимает 9 место в турнирной таблице чемпионата Финляндии и имеет 19 очков.

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