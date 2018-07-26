Олейник стал игроком финского Сейнайоки

Лига Европы — 18:31 36
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Эффект присутствия: как Стокгольм принимает матч Юргорден – Мариуполь
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"Я не приму извинения Барселоны, пока они не продадут нам Месси". Президент Ромы – смешно о "краже" МалкомаИталия — 18:30 34
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Десна – Шахтер: канал "Футбол 1" сделал новый видеообзор матча, добавив туда скандальный эпизод с незасчитанным голомУкраина — 13:53 445
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Вернидуб – лучший тренер 1-го тура УПЛУкраина — 13:24 52
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ФФУ готовит дисквалификацию десятков людей, – журналистУкраина — 13:00 343
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