toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНА U-19 - ПОРТУГАЛІЯ U-19 МАРІУПОЛЬ - ЮРГОРДЕН ТРАНСФЕРИ

Олійник став гравцем фінського Сейнайокі

17:47 964 Читать на русском
Олійник став гравцем фінського Сейнайокі
Денис Олійник (зліва) / ФК Сейнайокі

Колишній нападник київського Динамо, харківського Металіста та Дніпра Денис Олійник перейшов у фінський клуб Сейнайокі.

Сейнайокі на своєму офіційному сайті повідомив про підписання нападника Дениса Олійника. Контракт розрахований на рік з можливістю його продовження.

Олійник: Вважаю Коноплянку найкращим легіонером

Футболіст є вихованцем київського Динамо, також виступав у складі Металіста, Дніпра, Вітесса, Дармштадта, Десни та Геліоса.

Сейнайокі після 20 турів займає 9 сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Фінляндії та має 19 очок.

Олійник: У Першій лізі є договірні матчі, це видно

Теги
Головне Світ Денис Олійник Денис Олійник Трансфери Сейнайокі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
58
хв
РБ Лейпциг
19:30
Гекен
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук