Олійник став гравцем фінського Сейнайокі

Колишній нападник київського Динамо, харківського Металіста та Дніпра Денис Олійник перейшов у фінський клуб Сейнайокі.

Сейнайокі на своєму офіційному сайті повідомив про підписання нападника Дениса Олійника. Контракт розрахований на рік з можливістю його продовження.

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Футболіст є вихованцем київського Динамо, також виступав у складі Металіста, Дніпра, Вітесса, Дармштадта, Десни та Геліоса.

Сейнайокі після 20 турів займає 9 сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Фінляндії та має 19 очок.

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