Олійник став гравцем фінського Сейнайокі

Ліга Європи — 18:30 7
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Ефект присутності: як Стокгольм приймає матч Юргорден – Маріуполь
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"Я не прийму вибачення Барселони, поки вони не продадуть нам Мессі". Президент Роми – дотепно про "крадіжку" МалкомаІталія — 18:15 97
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Україна U-19 розгромно програла Португалії та вилетіла у півфіналі Євро-2018Збірна України — 16:55 4893
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Міжнародний кубок чемпіонів: Атлетіко обіграв Арсенал в серії пенальтіТовариські матчі — 16:43 284
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"Зоря – Маріуполь при 30 градусах – це злочин". Чому УПЛ ризикує життям гравців, а Шахтар та Динамо потрібно розводитиУкраїна — 15:30 1406
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