"Наше поколение было более пьющее, если говорить откровенно. Сейчас молодые футболисты более профессиональные, относятся к футболу более профессионально.

Луческу помогает экс-игроку сборной Румынии, который оказался в реанимации

Есть футбольная карьера – 10-15 лет. Из нее надо выжать максимум. Потом будет время расслабиться, отдохнуть, погулять. Это я сейчас понимаю, потому что я это прошел. Эти все гульки, я через это прошел, они только стопорят, отдаляют тебя от твоих целей, ты не можешь себя в полной мере реализовать. Сейчас молодые ребята – профессионалы", – сказал Денис Олейник в комментарии Футбольному Формату.

Напомним, 33-летний хавбек является воспитанником Динамо. В Украине успел поиграть за Арсенал, Металлист, Днепр, Десну и Гелиос. В чемпионате Финляндии 2020 года Олейник сыграл в 20 матчах, отметился двумя голами и одним ассистом.

Збірна України ризикує втратити природженого бомбардира: чутки про Баварію, стиль Яремчука і німецький паспорт