Олійник: Наше покоління більше вживало алкоголь – зараз футболісти стали професіоналами
Екс-хавбек збірної України та гравець фінського Сейнайокі Денис Олійник пригадав свою бурхливу молодість.
"Наше покоління більше вживало алкоголь, якщо говорити відверто. Зараз молоді футболісти більш професійні, відносяться до футболу серйозніше.
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Є футбольна кар'єра – 10-15 років. З неї треба вичавити максимум. Потім буде час розслабитися, відпочити, погуляти. Це я зараз розумію, тому що я це пройшов. Ці всі "гульки", я через це пройшов, вони тільки зупиняють, віддаляють тебе від твоїх цілей, ти не можеш себе повністю реалізувати. Зараз молоді хлопці – професіонали", – сказав Денис Олійник у коментарі Футбольному Формату.
Нагадаємо, 33-річний хавбек є вихованцем Динамо. В Україні встиг пограти за Арсенал, Металіст, Дніпро, Десну та Геліос. У чемпіонаті Фінляндії 2020 року Олійник зіграв у 20 поєдинках, відзначився двома голами та одним асистом.
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