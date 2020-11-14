Наставник киевлян Мирча Луческу рассказал, что поддерживает своего бывшего подопечного Дануцу Лупу, который подхватил коронавирус. Из-за болезни 53-летний экс-полузащитник сборной Румынии сейчас находится в реанимации.

"Я занимаюсь этим вопросом уже два дня. Знаю, что ему помогают и другие известные люди. Что касается меня, то я общался с доктором Илиеску, который им занимается.

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Лупу – очень хороший человек, который был невероятно талантливым футболистом. Сейчас ему несколько лучше, я разговаривал с его женой, она мне передала новости о его самочувствии",– цитирует Луческу e-politic.

Заметим, под руководством Мирчи Дануцу Лупу играл в нескольких клубах, в том числе в Рапиде, Динамо из Бухареста и Брешии. На счету экс-хавбека 14 поединков за национальную сборную Румынии.

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