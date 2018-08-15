Оярсабаль продлил контракт с Реал Сосьедадом несмотря на выгодные предложения других клубов

Лига чемпионов — 16:26 612
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"На ти з Гвардіолою і Барсою": Аякс – найпотужніший суперник Динамо на шляху до Ліги чемпіонів і десятків мільйонів євро
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"Судьи играли за Динамо". Легендарный защитник киевлян имеет претензии к игре команды Хацкевича против СлавииЛига чемпионов — 15:07 1110
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Динамо – Славия: справедливо ли арбитр принял в пользу киевлян два спорных решения?Лига чемпионов — 13:47 527
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Аякс – Динамо: трансферная стоимость игроков обеих команд –19-летний де Лигт дороже Цыганкова в 5 разЛига чемпионов — 12:49 804
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Мазяр возглавил Львов, – СМИУкраина — 12:09 417
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