Оярсабаль продлил контракт с Реал Сосьедадом несмотря на выгодные предложения других клубов

21-летний нападающий Микель Оярсабаль продлил соглашение с Реал Сосьедадом до 2024 года.

Микель Оярсабаль продлил контракт с Реад Сосьедадом, сообщает официальный сайт клуба.

Реал – Атлетико: анонс матча за Суперкубок УЕФА

Новое соглашение 21-летнего футболиста с клубом рассчитано до 2024 года.

Интересно, что Атлетик Бильбао был готов выложить за талантливого нападающего 60 млн евро и платить ему 6 млн евро в год.

Несмотря на выгодное предложение Оярсабаль решил остаться в Сан-Себастьяне.