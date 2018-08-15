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Оярсабаль продлил контракт с Реал Сосьедадом несмотря на выгодные предложения других клубов

18:54 18 Читати українською
Оярсабаль продлил контракт с Реал Сосьедадом несмотря на выгодные предложения других клубов
Микель Оярсабаль / Фото: соцсети

21-летний нападающий Микель Оярсабаль продлил соглашение с Реал Сосьедадом до 2024 года.

Микель Оярсабаль продлил контракт с Реад Сосьедадом, сообщает официальный сайт клуба.

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Новое соглашение 21-летнего футболиста с клубом рассчитано до 2024 года.

Интересно, что Атлетик Бильбао был готов выложить за талантливого нападающего 60 млн евро и платить ему 6 млн евро в год.

Несмотря на выгодное предложение Оярсабаль решил остаться в Сан-Себастьяне.

Теги
Атлетик Атлетик Реал Сосьедад Реал Сосьедад Испания Микель Оярсабаль Микель Оярсабаль
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