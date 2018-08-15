Оярсабаль продовжив контракт з Реал Сосьєдадом попри вигідні пропозиції інших клубів

21-річний нападник Мікель Оярсабаль продовжив угоду з Реал Сосьєдад аж до 2024 року.

Мікель Оярсабаль продовжив контракт з Реад Сосьєдадом, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нова угода 21-річного футболіста з клубом розрахована до 2024 року.

Цікаво, що Атлетік Більбао був готовий викласти за талановитого нападника 60 млн євро та платити йому 6 млн євро на рік.

Попри вигідну пропозицію Оярсабаль вирішив залишитись у Сан-Себастьяні.