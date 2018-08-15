Реал – Атлетіко: анонс матчу за Суперкубок УЄФА

Реал і Атлетіко зустрінуться 15 серпня в рамках Суперкубка УЄФА. "Футбол 24" анонсує довгоочікуване мадридське дербі.

Реал – Атлетіко

22.00. Таллінн, Ле Кок Арена

Головний арбітр – Шимон Марциняк (Польща)

Телетрансляції на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Перший континентальний трофей у сезоні розіграють тріумфатор Ліги чемпіонів Реал та переможець Ліги Європи Атлетіко. Мадридське дербі в євротурнірах – болюча тема для команди Дієго Сімеоне. Чотири роки поспіль "кольчонерос" вилітали з Ліги чемпіонів від сусідів по місту, двічі Реал зупиняв їх у фіналі за крок від титулу.

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У минулому сезоні Атлетіко вже після групового етапу покинув ЛЧ на користь другого за значенням турніру. Це виглядає так, ніби "матрацники" зморилися стукати головою в ту саму стіну, спустилися на рівень нижче, там перевели дух, розбивши всіх, і тепер знову повертаються на топ-рівень. У Лізі Європи їм рівних не було – протягом всього плей-офф ніхто не створив гідного супротиву (навіть Арсенал вдома у більшості).

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Атлетіко провів прекрасне літо: Облак і Грізманн залишилися, за рекордні гроші прийшов Лемар, підсилено всі необхідні позиції, лава запасних розширилася хорошими гравцями до вражаючих розмірів. Це заявка на найвищі позиції в усіх турнірах. Залишилося побороти комплекс непереможного європейського Реала. Суперкубок УЄФА – чудова репетиція.

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Реал цього літа пережив революцію. По-перше, змінився головний тренер – Зінедін Зідан вирішив покинути клуб після 3 поспіль перемог в Лізі чемпіонів, мотивуючи це тим, що команді потрібні нові ідеї. По-друге, королівський клуб продав свого найзірковішого і найкращого гравця – Кріштіану Роналду приніс "вершковим" 117 мільйонів євро.

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По-третє, Реал змінив стратегію – почав інвестувати в талановиту молодь замість того, щоб підписувати готових зірок (Тібо Куртуа – виключення). Завданням нового наставника Хулена Лопетегі стала інтеграція так званих "дітей" в чемпіонський склад. Серед яких поряд з Вінісіусом та Альваро Одріосолою наш Андрій Лунін. Щоправда, поки що у стартовому складі місця їм ніхто не гарантує й близько – командою заправлятимуть Кроос, Бейл, Марсело і Модріч, який все ж вирішив залишитися.

Кадри

Суперники прибули в Естонію в найсильніших складах. За Реал через травму не зіграє лише Альваро Одріосола, а в Атлетіко кадрових втрат немає взагалі. Втім, якщо новачки "матрацників" Лемар і Родрі мають хороші шанси дебютувати з перших хвилин, то підписання суперника розпочнуть на лаві запасних.

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Стартова одинадцятка "вершкових" з величезною ймовірністю буде такою ж, як і в матчі проти Мілана за Кубок Бернабеу. Хулен Лопетегі бачить Бейла та Асенсіо оптимальним вибором на фланги, а Іско підтримуватиме Бензема з глибини.

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Дієго Сімеоне в останньому спарингу з Інтером, скоріш за все, також награвав склад на перший офіційний поєдинок. У порівнянні з тією грою, сьогодні очікується дві зміни – Грізманн вийде в парі з Костою, а Родрі займе місце в центрі поля замість Партея.

Орієнтовні склади

Реал: Навас – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Кроос, Каземіро – Бейл, Іско, Асенсіо – Банзема.

Атлетіко: Облак – Хуанфран, Хіменес, Годін, Луїс – Коке, Родрі, Сауль, Лемар – Коста, Грізманн.

Слова

Хулен Лопетегі, головний тренер Реала:

Мій перший офіційний матч – це фінал. Матч, в якому Реал знову заслужив взяти участь. Ми спробуємо добре підготуватись до гри проти дуже сильного суперника. Це буде прекрасний фінал. Статус дербі не робить матч більш особливим. Реал має на меті перемагати всюди. Таким є ДНК клубу.

Дієго Сімеоне, головний тренер Атлетіко:

Ми хочемо додати в порівнянні з минулим сезоном. Очікування високі, і ми знаємо, що від нас вимагається. У нас якісний склад, ми працюємо над тим, щоб новачки стали частиною команди і освоїлися. Ми повністю віддаємося роботі на полі, щоб продовжувати прогресувати і боротися за трофеї.

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Атлетіко дасть гідний бій Реалу та триматиме напругу в матчі до останніх хвилин, однак клас підопічних Хулена Лопетегі зіграє вирішальну роль. Вболівальники побачать голи обох команд, але результативнішим буде Реал. "Вершкові" завоюють перший трофей з новим тренером.