Тренер и футболисты Ланса дали волю эмоциям после сенсационного успеха в матче 17-го тура Лиги 1 против ПСЖ.

Ланс в воскресенье ошеломил ПСЖ, одержав домашнюю победу над фаворитом. Хозяева обыграли парижский гранд без Месси и Неймара, но уже с Мбаппе и Хакими.

Ланс разнес ПСЖ, нанеся парижанам первое поражение в сезоне

Ланс сократил отставание до 4 очков и вернул чемпионскую интригу. Тренер команды Франк Эз установил интересное достижение. Он выиграл 80% своих матчей против действующих чемпионов Лиги 1 (4 из 5). Это самый высокий показатель в 21 веке.

После финального свистка Ланс ярко отпраздновал победу. Футболисты танцевали в центре поля, а тренер вместе с болельщиками скандировал: "Ой, а что случилось? Мы их сожрали!"