Тренер і футболісти Ланса дали волю емоціям після сенсаційного успіху в матчі 17 туру Ліги 1 проти ПСЖ.

Ланс у неділю приголомшив ПСЖ, здобувши домашню перемогу над фаворитом. Господарі обіграли паризький гранд, який був без Мессі та Неймара, але вже з Мбаппе та Хакімі.

Ланс розніс ПСЖ, завдавши парижанам першої поразки в сезоні

Ланс скоротив відставання до 4 очок і повернув чемпіонську інтригу. Тренер команди Франк Ез встановив цікаве досягнення. Він виграв 80% своїх матчів проти чинних чемпіонів Ліги 1 (4 з 5). Це найвищий показник у 21 столітті.

Після фінального свистка Ланс яскраво відсвяткував перемогу. Футболісти танцювали в центрі поля, а тренер разом з вболівальниками скандував: "Ой, а що сталось? Ми їх зжерли!"