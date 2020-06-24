"Однозначно продать и забыть": Цыганык посоветовал Динамо извлечь выгоду из удачных выступлений Жерсона в Турции

Журналист Игорь Цыганык не видит причин для полноценного возвращения форварда Жерсона Родригеса из Анкарагюджю в Динамо.

"Его однозначно надо продать и забыть, если к нему есть определенный интерес и возможность куда-то продать. Дважды в одну реку не войдешь. Сомневаюсь, что после своего возвращения Родригес сыграет на том уровне, на котором рассчитывали в Динамо. Одно дело играть в команде без высоких задач, и совсем другое реализовать себя там, где нужно побеждать постоянно.

Жерсон Родригес заинтересовал еще один топ-клуб – за форвардом Динамо выстраивается очередь из грандов

При всем уважении к Жерсону, я не считаю его уровнем киевского Динамо. Поэтому клубу нужно его продавать, заработать хоть какие-то деньги, отбить траснфер, но отнюдь не возвращать. Те соблазны, которые были у него в Киеве, не позволяли Родригесу полностью сконцентрироваться на футболе – это мягко говоря", – заявил Цыганык в эфире ЦиганикLive.

Напомним, Жерсон Родригес перешел в Динамо в августе 2019 с японского Джубило Ивата за 2 млн евро. Сейчас 24-летний футболист выступает на правах аренды за турецкий Анкарагюджю. В текущем сезоне в составе своей команды провел 8 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,4 млн евро.

Жерсон Родригес встречается с украинской теннисисткой – возлюбленная форварда Динамо фанатеет от Зинченко и Шахтера