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"Однозначно продати й забути": Циганик порадив Динамо отримати вигоду з вдалих виступів Жерсона в Туреччині

06:30 - Читать на русском
"Однозначно продати й забути": Циганик порадив Динамо отримати вигоду з вдалих виступів Жерсона в Туреччині
Жерсон Родрігес / Сайт Анкарагюджю

Журналіст Ігор Циганик не бачить причин для повноцінного повернення форварда Жерсона Родрігеса з Анкарагюджю в Динамо.

"Його однозначно треба продати і забути, якщо до нього є певний інтерес і можливість кудись продати. Двічі в одну річку не ввійдеш. Сумніваюся, що після свого повернення Родрігес заграє на тому рівні, на якому розраховували в Динамо. Одна справа грати в команді без найвищих завдань, і зовсім інша реалізувати себе там, де потрібно перемагати постійно.

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При всій повазі до Жерсона, я не вважаю його рівнем київського Динамо. Тому клубу потрібно його продавати, заробити хоч якісь гроші, відбити траснфер, але аж ніяк не повертати. Ті зваби, які були у нього в Києві, не дозволяли Родрігесу повністю сконцентруватися на футболі – це м'яко кажучи", – заявив Циганик в ефірі ЦиганикLive.

Нагадаємо, Жерсон Родрігес перейшов у Динамо в серпні 2019 року з японського Джубіло Івата за 2 млн євро. Нині 24-річний футболіст виступає на правах оренди за турецький Анкарагюджю. У поточному сезоні у складі своєї команди провів 8 поєдинків, забив три голи і віддав дві результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 1,4 млн євро.

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Ігор Циганик Жерсон Жерсон Родрігес Анкарагюджю Анкарагюджю Динамо Динамо
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