Арсенал согласовал разрыв контракта с Эктором Бельерином, сообщает журналист Джеймс Олли. Ожидается, что после этого испанец станет игроком Барселоны.

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Этому может помочь уход Мартина Брейтвейта, разгрузившего зарплатную ведомость "блаугранас" своим уходом. Сообщается, что у Барселоны не будет проблем с регистрацией Бельерина, за которого не придется платить.

Добавим, что прошлый сезон Эктор провел в аренде в Бетисе. Начинал свою карьеру Бельерин в Барселоне, но за Арсенал выступает с 2011 года.

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Arsenal have agreed a contract termination with Hector Bellerin. Now in advanced talks to join Barcelona. Source close to the player expects it to be done. Given the termination, there will be no fee involved. — James Olley (@JamesOlley) September 1, 2022