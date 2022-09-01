Одноклубник Зинченко согласовал разрыв контракта ради Барселоны – проблемы с регистрацией решены
18:52 - Читати українською
Защитник Арсенала Эктор Бельерин завершает свое возвращение в Барселону.
Арсенал согласовал разрыв контракта с Эктором Бельерином, сообщает журналист Джеймс Олли. Ожидается, что после этого испанец станет игроком Барселоны.
Барселона официально попрощалась с нападающим
Этому может помочь уход Мартина Брейтвейта, разгрузившего зарплатную ведомость "блаугранас" своим уходом. Сообщается, что у Барселоны не будет проблем с регистрацией Бельерина, за которого не придется платить.
Добавим, что прошлый сезон Эктор провел в аренде в Бетисе. Начинал свою карьеру Бельерин в Барселоне, но за Арсенал выступает с 2011 года.
Трансферный дедлайн лета 2022: вердикт для Мудрика, Барселона пристроила Обамеянга, сюрприз от Ливерпуля
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter