Одноклубник Зінченка погодив розрив контракту заради Барселони – проблеми з реєстрацією вирішені
18:49 - Читать на русском
Захисник Арсенала Ектор Бельєрін завершує своє повернення до Барселони.
Арсенал погодив розрив контракту з Ектором Бельєріном, повідомляє журналіст Джеймс Оллі. Очікується, що одразу після цього іспанець стане гравцем Барселони.
Барселона офіційно попрощалась з нападником
Цьому може посприяти відхід Мартіна Брейтвейта, який розвантажив зарплатну відомість "блаугранас". Повідомляється, що Барселона не матиме проблем з реєстрацією Бельєріна, за якого не доведеться платити.
Додамо, що минулий сезон Ектор провів в оренді в Бетісі. Починав свою кар'єру Бельєрін у Барселоні, але за Арсенал виступає з 2011 року.
Трансферний дедлайн літа 2022: вердикт для Мудрика, Барселона прилаштувала Обамеянга, сюрприз від Ліверпуля
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter