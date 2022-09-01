Арсенал погодив розрив контракту з Ектором Бельєріном, повідомляє журналіст Джеймс Оллі. Очікується, що одразу після цього іспанець стане гравцем Барселони.

Барселона офіційно попрощалась з нападником

Цьому може посприяти відхід Мартіна Брейтвейта, який розвантажив зарплатну відомість "блаугранас". Повідомляється, що Барселона не матиме проблем з реєстрацією Бельєріна, за якого не доведеться платити.

Додамо, що минулий сезон Ектор провів в оренді в Бетісі. Починав свою кар'єру Бельєрін у Барселоні, але за Арсенал виступає з 2011 року.

Трансферний дедлайн літа 2022: вердикт для Мудрика, Барселона прилаштувала Обамеянга, сюрприз від Ліверпуля

Arsenal have agreed a contract termination with Hector Bellerin. Now in advanced talks to join Barcelona. Source close to the player expects it to be done. Given the termination, there will be no fee involved. — James Olley (@JamesOlley) September 1, 2022