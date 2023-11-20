Одноклубник Зинченко очаровал болельщиков техникой в матче за сборную – видео эффектного дриблинга
12:27 - Читати українською
Хавбек сборной Бельгии и Арсенала Леандро Троссар поразил своим дриблингом в матче отбора к Евро-2024.
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В поединке против Азербайджана невероятный контроль мяча продемонстрировал Троссар, поразив соцсети – ролик набрал почти 1 млн просмотров в твиттере.
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Бельгиец сначала умудрился избежать подката, перепрыгнув вместе с мячом соперника. На этом Леандро не остановился и пробросил мяч мимо другого защитника.
К слову, Бельгия разбила Азербайджан со счетом 5:0 – Лукаку еще до перерыва оформил покер, а Троссар на последних минутах поставил точку.
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