Хавбек збірної Бельгії та Арсенала Леандро Троссар вразив своїм дриблінгом у матчі відбору до Євро-2024.

У поєдинку проти Азербайджана неймовірний контроль м'яча продемонстрував Троссар, вразивши соцмереж. Ролик набрав майже один мільйон переглядів у твіттері.

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Бельгієць спочатку примудрився уникнути підкату, перестрибнувши разом із м'ячем суперника. На цьому Леандро не зупинився та прокинув м'яч повз іншого захисника.

До слова, Бельгія розбила Азербайджан з рахунком 5:0 – Лукаку ще до перерви оформив покер, а Троссар на останніх хвилинах поставив крапку.

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