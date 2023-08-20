Аякс официально подтвердил переход 23-летнего центрбека из Динамо Загреб.

Аякс приобрел лучшего бомбардира Чемпионшипа

Хорваты получат за Шутало 20,5 миллиона евро, еще 3 миллиона предусмотрены бонусами. Это четвертый самый дорогой трансфер в истории Аякса (рекорд принадлежит 31-миллионному Бергвейну). Уже экс-одноклубник Михайличенко должен компенсировать потерю Келвина Бэсси, ранее проданного в Фулхэм.

Добавим, что Шутало отыграл за Динамо 88 матчей, оформил 7 голов и 4 ассиста. Защитник в составе сборной Хорватии ездил на ЧМ-2022, хотя на поле не выходил. В Лиге наций и квалификации Евро новичок Аякса уже был железным игроком основы "клетчатых".

Лига чемпионов: определились все пары раунда плей-офф квалификации – Вида забил решающий гол в дуэли экс-динамовцев