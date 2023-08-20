Аякс офіційно підтвердив перехід 23-річного центрбека з Динамо Загреб.

Аякс придбав найкращого бомбардира Чемпіоншипу

Хорвати отримають за Шутало 20,5 мільйонів євро, ще 3 мільйони передбачені бонусами. Це четвертий найдорожчий трансфер в історії Аякса (рекорд належить 31-мільйонному Бергвейну). Вже екс-одноклубник Михайліченка повинен компенсувати втрату Келвіна Бессі, якого раніше продали у Фулхем.

Додамо, що Шутало відіграв за Динамо 88 матчів, оформив 7 голів та 4 асисти. Захисник у складі збірної Хорватії їздив на ЧС-2022, хоча на поле не виходив. У Лізі націй і кваліфікації Євро новачок Аякса вже був залізним гравцем основи "картатих".

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