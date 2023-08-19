Лига чемпионов 2023/24, 3-й раунд квалификации. Ответный матч

АЕК Афины – Динамо Загреб – 2:2 (первый матч – 2:1)

Голы: Араухо, 90+2, Вида, 90+10 – Шутало, 45+2, Любичич, 65

Нереализованный пенальти: Гарсия, 90+10

Первый поединок между этими командами был сыгран только 15 августа в Хорватии. УЕФА отложил игру в Греции из-за столкновений фанатов, в результате которого погиб один болельщик. Матч в Загребе завершился победой АЕКа, который забил решающий гол на 90-й минуте и получил гандикап перед домашним поединком.

Богдан Михайличенко и Домагой Вида снова вышли в старте своих команд. Первый тайм прошел с преимуществом АЕКа, но забили гости. Перед свистком на перерыв Йосип Шутало удачно сыграл на добивании и вывел Динамо вперед. Счет по сумме двух матчей стал равным.

После перерыва Роберт Любичич удвоил преимущество хорватов. А потом свою команду чуть не подвел Михайличенко, получивший две желтые за 5 минут. Динамо Загреб спас VAR, отменивший вторую желтую для украинца. Несмотря на игру в равных составах, хорваты не устояли. Серхио Араухо в компенсированное время забил спасательный для АЕКа гол, который перевел игру в экстра-тайм. Казалось. На 90+10 АЕК заработал пенальти, который не реализовал Гарсия. К его счастью, Домагой Вида таки сравнял счет в этом матче и вывел свою команду в следующий раунд.

Соответственно, именно АЕК стал последним участником раунда плей-офф квалификации ЛЧ. Команда Домагоя Виды сыграет против бельгийского Антверпена.

Все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2023/24:

Путь чемпионов

Маккаби Хайфа – Янг Бойз

Антверпен – АЕК Афины

Ракув – Копенгаген

Мольде – Галатасарай

Путь представителей лиг

Рейнджерс – ПСВ.

Брага – Панатинаикос.

Матчи раунда плей-офф квалификации ЛЧ состоятся 22/23 и 29/30 августа. Жеребьевка группового этапа запланирована на 31 августа.

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